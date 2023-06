Caggiano, alpinista precipita nel vuoto durante una scalata E' stato salvato insieme ad amico dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Personale del soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto in località Capo la Serra, nel territorio comunale di Caggiano, per soccorrere due alpinisti in difficoltà. I ragazzi, provenienti dalla Basilicata, erano intenti ad aprire una nuova via alpinistica quando uno dei due è scivolato, urtando in maniera violenta contro la parete e riportando un trauma al bacino. L’allarme è stato lanciato direttamente dagli alpinisti al 112 che ha provveduto ad allertare il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che, a sua volta, ha diramato l’allarme al 118, chiedendo l’intervento dell’elisoccorso. Il tecnico di elisoccorso del CNSAS si è calato sul punto dove si trovavano i giovani insieme al medico ed hanno stabilizzato l’infortunato. I due sono stati evacuati entrambi con l’elicottero, dando precedenza al ragazzo infortunato che è stato trasferito all’ospedale di Salerno. In assistenza al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.