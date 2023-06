Beccato con la droga mentre si trova ai domiciliari, arrestato In azione i carabinieri a Salerno. L'uomo aveva cocaina e hashish

I carabinieri di Salerno hanno arrestato, il 17 giugno scorso, in flagranza di reato A.S., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Era già agli arresti domiciliari.

Sarebbe stato trovato in possesso di circa 33 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento della dose.