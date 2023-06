Furgone a fuoco sull'autostrada A3, paura e traffico in tilt in direzione Sud L'intervento dei pompieri e della polizia stradale: gravi disagi alla circolazione

Caos e paura questa mattina sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove un furgone ha preso fuoco, a poca distanza dalla zona dei vecchi caselli. L’autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo: il furgone poi è esploso. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.

L’incidente è avvenuto in direzione Sud, nella tratta compresa tra Vietri sul Mare e Salerno: circolazione interrotta, lunghe code e gravi problemi per il traffico in attesa delle operazioni di rimozione del mezzo e del ripristino delle condizioni di sicurezza sulla tratta.