Vigili aggrediti sul Lungomare, sindaco di Salerno scrive a prefetto e questore Chiesta la convocazione di un Comitato provinciale sulla sicurezza: "Servono rinforzi"

"Negli ultimi giorni alcuni agenti della Polizia municipale di Salerno sono stati aggrediti sul Lungomare cittadino. Sono episodi gravi che destano anche preoccupazioni tra gli agenti, la popolazione ed i turisti. Chiedo l'urgente convocazione del Comitato provinciale ordine pubblico e sicurezza per un'analisi dettagliata di questo fenomeno collegato anche allo spaccio di droga e per definire un piano operativo interforze". Così, in una lettera indirizzata al prefetto e al questore, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sollecita la risposta dello Stato rispetto agli ultimi episodi di violenza che si sono verificati.

"È necessario garantire in una zona tanto frequentata un presidio permanente di polizia e carabinieri che hanno come prioritario compito istituzionale la salvaguardia dell'ordine pubblico", la richiesta avanzata dall'amministrazione salernitana.

"Apprezziamo l’iniziativa celere del sindaco Napoli, che a seguito dell’ennesima aggressione ad operatori della municipale e la nostra denuncia, ha scritto a prefetto e questore. É necessaria una presa di posizione forte e determinante affinché da quel tavolo non si esca con soluzioni deboli, spot e non definitive. La questione é stata già oggetto del tavolo e ad oggi le condizioni di criticità non hanno visto una positiva evoluzione", il commento a caldo del segretario della Fp Cgil Antonio Capezzuto.

"Domani saremo in assemblea sindacale con il personale della polizia muncipale e valuteremo insieme le future azioni da mettere in campo, finanche la mobilitazione degli operatori ove le risposte non dovessero essere soddisfacenti ed esaustive.

La sicurezza é una priorità e la nostra Organizzazione non é più disposta a sedere ai tavoli di contrattazione solo per discutere dei progetti che garantiscono il servizio per i diversi eventi cittadini. Riteniamo, infine, utile che vengano coinvolte anche le organizzazioni sindacali nella discussione, perché rappresentano gli interessi di chi davvero vive quotidianamente le criticità", il monito della Fp Cgil.