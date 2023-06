Ciclista salernitana muore a Milano travolta da una betoniera La 60enne lascia un figlio adolescente. Condotta in ospedale non è sopravvissuta

E' morta a Milano, travolta da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta, in piazza Durante. A perdere la vita Alfina D'Amato, una donna di sessant'anni, originaria di Salerno. L'incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 22 giugno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Condotta in ospedale la donna è morta poco dopo.

La sessantenne lascia un figlio adolescente. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Pare che la 60enne si trovasse nei pressi di un incrocio, in una zona cieca per l'autista del mezzo pesante che non l'avrebbe vista, svoltando e travolgendola.