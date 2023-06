Costiera Amalfitana: scontro tra auto e moto, un ferito L'uomo è stato portato in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in Costiera Amalfitana per un incidente stradale. A scontrarsi una moto e un autobus di linea si sono tra Conca dei Marini ed Amalfi. Violento l'impatto, ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al presidio di Castiglione di Ravello. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Lunghe code e traffico sulla strada della Divina.