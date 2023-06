Brindisi: colpo da 80mila euro in gioielleria, arrestata coppia di salernitani Un uomo e una donna della provincia di Salerno sono accusati di furto aggravato

Nella tarda serata di ieri, due persone - un uomo e una donna residenti in provincia di Salerno- sono state arrestate perché ritenute responsabili di furto aggravato commesso ai danni di una gioielleria della provincia di Brindisi, nello scorso marzo.

Gli arrestati sono stati riusciti a sottrarre numerosi gioielli in oro e pietre preziose per un valore di circa 80 mila euro. Dagli accertamenti è emerso che, in passato, la donna si era già resa responsabile di numerosissimi furti, sempre con lo stesso modus operandi, in altre gioiellerie, come risulta dal casellario in atti. A seguito delle perquisizioni eseguite durante l'esecuzione delle misure cautelari, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni monili in oro, denaro in contanti e gli indumenti che la donna indossava durante i furti. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata messa in custodia cautelare nel carcere di Salerno, mentre l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.