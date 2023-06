Prendono il sole nell'area a rischio crollo, allontanati dalla municipale Proteste dei bagnanti nella spiaggia della Baia a Salerno

Stavano prendendo il sole nella parte della spiaggia della Baia, a Salerno, interdetta alle persone perché a rischio crollo. L'area è recintata. Diversi bagnanti sono dunque stati allontanati, tra le proteste, nel corso di un intervento della polizia municipale a tutela della sicurezza pubblica.

La polemica

La gente si lamenta del poco spazio di spiaggia libera concessa ai cittadini in quel tratto di litorale, da sempre amato e frequentato dai salernitani. Gran parte infatti è occupato dagli stabilimenti privati. Non tutte le famiglie hanno la possibilità di spendere diverse decine di euro per accedere, questo è quello che contestano i residenti che rivendicano il diritto di poter usufruire delle spiagge libere cittadine.