Beccato con cocaina ed eroina in auto: denunciato 46enne L'uomo è stato sorpreso con la droga dalla polizia stradale di Angri

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri hanno denunciato in stato di libertà un 46enne della provincia di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le ore 23.50, infatti, la pattuglia nel corso delle attività di vigilanza stradale e di prevenzione e repressione dei reati in genere, sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, carreggiata sud, comune di Nocera Superiore, ha sottoposto a controllo l’autovettura Toyota Yaris con a bordo una persona di sesso maschile.

Il conducente si sarebbe mostrato sospetto tanto da attirare l’attenzione dei poliziotti. Nel corso di ulteriori accertamenti sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione e due piccole pipe in metallo. La droga era ben nascosta nella tasca posteriore del sedile anteriore destro, mentre il bilancino dentro al vano portaoggetti. All’interno di un pacchetto di sigarette sarebbe stata rinvenuta anche una dose di cannabis e una piccola pipa.

Complessivamente sono state scoperti 7 involucri di plastica contenenti polvere chiara, eroina, e altri 14 involucri contenenti polvere di colore bianco, cocaina. Sono in corso indagini per appurare la provenienza e la destinazione del quantitativo di droga sequestrata.