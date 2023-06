Nuove indagini sulla morte di Dora la Greca, respinta l'archiviazione La 30enne precipitò dal balcone di casa dopo un litigio con il fidanzato

Proseguono le indagini sulla morte della 30enne Dora la Greca. Il gip del tribunale di Potenza, ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini sul decesso della giovane, originaria di Montesano sulla Marcellana, deceduta la notte tra l'8 e il 9 ottobre del 2021 a Potenza. Precipitò dal quarto piano di una palazzina in via Di Giura, in casa con lei c'era il fidanzato. Il giudice ha disposto una perizia sulla caduta di Dora e nuove perizie mediche, assegnando alla procura un termine di otto mesi per i nuovi accertamenti. L'ipotesi del suicidio è stata sempre respinta dai familiari della 30enne.