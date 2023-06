Più controlli per l'estate: generale Rispoli visita la compagnia di Amalfi "Garantire vicinanza alle necessità dei cittadini e dei turisti"

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, ha visitato le Compagnie Carabinieri di Sorrento ed Amalfi, incontrando i rispettivi Comandanti e una rappresentanza di militari delle Stazioni da loro dipendenti, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Raggiunte le importanti località turistiche con la motovedetta dell’Arma, l’Alto Ufficiale ha espresso apprezzamento per i recenti risultati operativi dei reparti, nonché per il costante spirito di sacrificio e la dedizione al servizio dimostrate dai Carabinieri locali, rappresentando un irrinunciabile presidio di legalità in favore dei cittadini e dei numerosi turisti. Con l’inizio della stagione estiva, ha raccomandato quindi l’intensificazione dei servizi per prevenire e contrastare i reati predatori e la criminalità diffusa, al fine di difendere la civile convivenza e la sicurezza di tutti. Il Generale ha quindi incoraggiato a continuare ad operare con professionalità e determinazione, soprattutto in questo periodo particolarmente impegnativo per i siti turistici, garantendo quotidianamente vicinanza ai bisogni e alle necessità dei cittadini, italiani e stranieri. Il Generale, dopo aver pranzato in caserma insieme ai militari e aver visitato la Cattedrale di Sant’Andrea ad Amalfi, ha fatto rientro a Napoli.