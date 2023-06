Distruggono il sistema di videosorveglianza e rubano in casa: arrestati In azione agenti del commissariato di Sarno, la coppia si trova ai domiciliari

Il 29 giugno gli agenti del Commissariato di Sarno hanno eseguito due ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di P.A e A.A., entrambi residenti a Sarno. Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato in abitazione. Nel mese di febbraio sarebbero entrati in una casa, incuranti del sistema di videosorveglianza danneggiato da loro precedentemente.

I dettagli

I due presunti ladri si sarebbero appropriati di diversi beni appartenenti al proprietario dell'abitazione. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto gravi e solidi gli indizi di reato nei confronti della coppia e ha posto entrambi ai domiciliari, tenendo conto della gravità dell'azione compiuta e della pericolo di reiterazione del reato.