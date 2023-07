Brenda: scomparsa nel nulla dopo la chiamata alla mamma L'appello del sindaco Morra: “Vicini alla famiglia in queste ore d'angoscia”

Proseguono le ricerche della ragazza di 23 anni, Brenda Cuomo, vive a Capriglia (Pellezzano) e da ieri ha fatto perdere le sue tracce. I familiari hanno denunciato la scomparsa nella tarda giornata di ieri alla stazione dei carabinieri di Mercatello. Scattate le indagini dei militari per trovare la ragazza. Si sarebbe allontanata a bordo della sua auto, una Clio bianca, non avrebbe portato il telefono cellulare.

La giovane, dalla corporatura minuta - è alta 1,60 per 45 chili, non avrebbe alcun fidanzato o relazione nota e non soffrirebbe di depressione né farebbe assunzione di droghe o psicofarmaci. L'ultima a sentirla è stata la madre alle 14.30 di ieri, la giovane le ha telefonato avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro. La ragazza fa la commessa in un negozio della zona orientale della città.

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha rivolto un appello:

“Come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e con tutte le forze dell’ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento. Chiunque fosse informato è pregato di contattare i numeri 089568173 e 3421711170”.