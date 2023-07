Escursionista si perde tra le montagne: notte di paura a Maiori L'uomo è stato ritrovato dalle squadre di soccorritori

Notte di paura ed apprensione per un escursionista che si era disperso tra le montagne di Maiori. L'uomo faceva parte di un gruppo di tre persone (due donne ed un uomo), intente ad effettuare un’escursione. Improvvisamente si è separato dal gruppo facendo perdere sue tracce. Le donne dopo aver provato inizialmente a cercarlo invano si sono recate dai carabinieri chiedendo aiuto. I militari hanno allertato il 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte assieme ai volontari della Protezione Civile di Maiori battendo un’ampia area impervia nei pressi della località San Vito con non poche difficoltà a proseguire nella fitta vegetazione. L’uomo è stato poi avvistato, raggiunto ed accompagnato in paese dalle squadre di soccorritori nonché affidato all’ambulanza del 118. Alle operazioni di ricerca ha collaborato anche la polizia municipale di Maiori.