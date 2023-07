Beccato con oltre 100 dosi di hashish e marijuana: arrestato straniero a Salerno Il 24enne, irregolare sul territorio, giorni prima era già stato scoperto in possesso di droga

Arrestato in flagranza di reato dalla polizia in quanto trovato in possesso di 109 involucri di hashish e marijuana: sono scattate le manette per A.F. , 24enne straniero, irregolare il territorio.

L'uomo, beccato con circa 350 grammi di sostanze stupefacenti, é stato individuato e fermato dagli agenti sul lungomare cittadino poiché riconosciuto nella stessa persona che lo scorso 22 giugno lo aveva controllato e trovato in possesso di 58 dosi di hashish.

L'uomo, dopo il controllo, si era dato alla fuga.