Perde l'equilibrio mentre sistema le zanzariere, donna precipita e muore Tragedia in via Eugenio Caterina a Salerno: la vittima aveva 82 anni

Tragedia in tarda mattinata a Salerno, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in via Eugenio Caterina. L'anziana è precipitata dal balcone della sua abitazione: l'impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura di Salerno. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

Stando a quanto trapela dagli ambienti investigativi, per l'82enne si sarebbe trattato di un incidente domestico. Pare infatti che la donna stesse sistemando una zanzariera sul balcone di casa. Forse ha perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto.

Sotto choc i familiari (la donna era la madre di uno degli imprenditori più in vista della città nel campo dell'intrattenimento) ed i residenti del quartiere.