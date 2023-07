Perseguita la ex moglie: uomo di Montecorvino Pugliano finisce ai domiciliari In azione i carabinieri della locale stazione

Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie: finisce ai domiciliari un uomo di Montecorvino Pugliano.

I Carabinieri della locale stazione, infatti, hanno dato seguito all’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno, collocando agli arresti domiciliari C.C.. per atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Finisce così l'incubo della donna, continua la lotta contro la violenza di genere.