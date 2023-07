Batte la testa sullo scafo: diportista in difficoltà soccorso al largo di Cetara L'intervento della Guardia Costiera. L'uomo è stato trasportato in ospedale

Disavventura, nel pomeriggio di ieri, per un diportista in difficoltà soccorso dalla guardia costiera di Salerno nei pressi del porto di Cetara, direzione Erchie.

I dettagli

Gli uomini della guardia costiera sono intervenuti per aiutare un diportista con ferita da taglio alla testa, il quale durante la risalita dall’acqua aveva battuto violentemente il capo sullo scafo.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Salerno ha inviato un mezzo con a bordo un team della Croce Rossa Italiana, che in breve tempo è giunto in zona a recuperare il malcapitato, portandolo in sicurezza nel porto di Cetara e affidandolo alle cure del 118, precedentemente allertato dalla Sala Operativa di Salerno.

L’autombulanza del 118 ha poi trasportato l'uomo in ospedale per i successivi accertamenti.