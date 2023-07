Tragedia nel salernitano: muore 27enne al nono mese di gravidanza Nulla da fare per la giovane e la bambina che portava in grembo: due comunità a lutto

Non ce l'ha fatta la 27enne, originaria di Sassano, coinvolta in un drammatico incidente stradale nel salernitano. La giovane, al nono mese di gravidanza, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Non si è salvata neppure la bambina che portava in grembo. Il sinistro è avvenuto in viale dello Sport a Sant'Arsenio.

I dettagli

La 27enne, per cause ancora non chiare, si è scontrata contro un furgone, illeso il conducente del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Le condizioni della donna sono parse subito disperate. E' spirata all'ospedale Ruggi D'Aragona dove era stata elitrasportata, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. Sconvolta la comunità di Sant'Arsenio colpita dalla tragedia, l'ennesima sulle strade della provincia di Salerno