Cattivo odore e reflui in mare: sigilli a depuratore di un villaggio a Pisciotta La titolare della struttura ricettiva è stata deferita all’Autorità Giudiziaria

Acqua maleodorante e sporca: dopo le diverse segnalazione da parte dei bagnanti della zona scatta il sequestro di un impianto di depurazione di un villaggio turistico nel comune di Pisciotta.

In azione la Guardia Costiera di Palinuro intervenuta a seguito delle numerose lamentele da parte dei cittadini e turisti preoccupati per la torbidità del mare, soprattutto in alcune particolari ore del giorno e della notte, accompagnata da aria maleodorante.

Ieri l’amara scoperta, dopo alcuni sopralluoghi, durante l’ispezione approfondita dell’impianto di depurazione di un noto villaggio turistico nel Comune di Pisciotta.

Scattano i sigilli

Secondo quanto riportato, i reflui, provenienti dalle vasche ormai sature, senza subire il necessario trattamento per l’abbattimento della carica batterica, attraverso un canale coperto dalla vegetazione, sarebbero confluiti direttamente in mare.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Vallo della Lucania, sono immediatamente scattati i sigilli all’impianto, a tutela della salute pubblica dei numerosi bagnanti.

La titolare della struttura ricettiva è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. Oggi la convalida del sequestro.