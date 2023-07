Morso da una vipera, bambino trasferito in eliambulanza al Santobono Il piccolo era arrivato al San Luca di Vallo della Lucania, poi il viaggio a Napoli

Paura in serata a Vallo della Lucania, dove un bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale "San Luca". Il sospetto dei familiari è che sia stato morso da una vipera.

I medici vallesi hanno optato per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale "Santobono" di Napoli. Il velivolo è decollato dal campo sportivo in direzione ospedale pediatrico.