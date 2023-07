Nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno: approda la nave Open Arms A bordo circa 73 migranti. L'attracco al Molo Manfredi

Sbarcheranno a breve al Molo Manfredi di Salerno i 73 migranti a bordo della nave ong Open Arms. L'orario d'arrivo è previsto per le 10,30 del mattino. In un primo momento lo sbarco sarebbe dovuto avvenire al 8.00 di questa mattina nel porto di Napoli. Nella serata di ieri la prefettura partenopea ha comunicatom però il cambio di programma "a causa delle condizioni meteorologiche avverse e al fine di evitare, durante la navigazione, di entrare in una perturbazione insistente nell'area". L'equipaggio della nave, a causa del mare mosso, con forti venti e onde di oltre 3 metri, aveva chiesto alle autorità italiane, un porto di sbarco più vicino.

I dettagli

A Salerno si è subito messa in moto la macchina dell'accoglienza che vede coinvolti anche il settore politiche sociali del Comune e le forze dell'ordine, per garantire il rispetto dei protocolli. All'arrivo dei migranti si procederà con l'identificazione e poi con lo smistamento, nel caso vi siano minori, sul territorio cittadino. Gli altri migranti partiranno invece diretti ai centri di accoglienza. E' stata già effettuata un'evacuazione medica urgente di una persona, tra quelle visitate a bordo, in stato di salute critico.