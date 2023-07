In tre in scooter con un bimbo senza casco: il video è virale, nei guai il padre Dovrà pagare una sanzione di circa 400 euro. Segnalato anche al competente Tribunale per i Minorenni

Ha in poco tempo fatto il giro dei social un video che mostra tre persone, tra cui un bimbo piccolo, senza casco, in scooter sull'autostrata A3 Napoli-Salerno. I due adulti sono poi risultati essere i genitori del bambino, di poco più di un anno.

Le immagini, girate direttamente da un’auto che transitava a fianco allo scooter, e condivise anche da Francesco Emilio Borrelli, deputato campano dell'alleanza Verdi-Sinistra, una volta diffuse hanno scatenato preoccupazione e indignazione di moltissimi. Una situazione non soltanto illegale, dal momento che è assolutamente vietato dalla legge trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote, ma anche estremamente pericolosa.

Identificato il conducente: scatta la sanzione e la segnalazione al tribunale per i minorenni

La Polizia Stradale di Angri è riuscita ad identificare la targa del veicolo e il relativo proprietario, che risultava essere anche il conducente ripreso nel video. L'uomo è stato sanzionato per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di anni 5 e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo. Dovrà pagare una multa di circa 400 euro.

Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per giorni 60. Il conducente è stato anche segnalato, per quanto accaduto, al competente Tribunale per i Minorenni.