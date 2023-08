Litiga con il padre, minaccia il suicidio: salvata dagli angeli in divisa Una giovane stava per lanciarsi dal quinto piano: provvidenziale l'intervento di due poliziotti

"Esserci sempre": il motto della polizia calza alla perfezione per gli agenti che domenica scorsa sono intervenuti a Pastena. A far scattare l'intervento delle Volanti una lite tra una giovane ed il padre. La donna, stando a quanto risulta, non era lucida.

Durante il diverbio avrebbe minacciato a più riprese il suicidio, lanciandosi dal balcone del quinto piano dell'abitazione. Grazie alla prontezza e all'intervento degli agenti intervenuti, però, la vicenda non ha avuto gravi conseguenze.

I poliziotti eroi hanno rischiato anch'essi la vita, sospesi a grande altezza.

La donna è stata però salvata e trasportata in ospedale, dove è stata presa in cura dai medici del Ruggi. Una tragedia evitata grazie all'intervento degli agenti della questura di Salerno intervenuti sul posto.