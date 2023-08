Incidente stradale nella notte in Cilento: si ribalta con la Smart, muore 29enne La vittima è un giovane del posto: il sinistro è avvenuto tra Camerota e Palinuro

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno: nella notte un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada del Mingardo, che collega Marina di Camerota a Palinuro.

La vittima era alla guida di una Smart che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. L'impatto è stato violentissimo e per il 29enne non c'è stato nulla da fare.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118: a bordo della Smart anche una ragazza, rimasta ferita. Non sarebbe in pericolo di vita.