Aveva in casa 30 piante di marijuana ed armi clandestine: arrestato L'uomo dovrà rispondere anche di furto aggravato per un allaccio abusivo alla rete elettrica

In casa con droga ed armi: sono scattate le manette per L.L. arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, in flagranza di reato, per produzione e fabbricazione di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine.

L'operazione

A casa dell'uomo i militari hanno scoperto due pistole semiautomatiche, calibro 8mm, modello scacciacani, prive di matricole e modificate in modo artigianale per essere offensive; trenta piante di marijuana; due locali adibiti a laboratori per la coltura e l'essicazione delle piante di marijuana, correlati di impianti di illuminazione dedicati, riscaldamento e ventilazione, materiale per il dosaggio ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

L'uomo, inoltre, dovrà rispondere del reato di furto aggravato, in quanto, il personale tecnico ha riscontrato presso la sua abitazione un allaccio abusivo alla rete elettrica.