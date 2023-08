Raffica di furti nei supermercati di Salerno e Cava: ai domiciliari un uomo Su di lui pende anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Sono scattate le manette per un 37enne di Salerno, D.C le sue iniziali, arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver compiuto una serie di furti all’interno di supermercati, tra Salerno e Cava de’ Tirreni.

L'arresto

L’uomo, che avrebbe agito tra i mesi di aprile e luglio 2023, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Si sarebbe reso responsabile di furti a danno di supermercati salernitani, sfociati in taluni casi in rapine improprie. In particolare, avrebbe portato via liquori, vini ed altra merce dagli scaffali. Su di lui pende anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di 0,58 grammi di cocaina.