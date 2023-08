Salerno, grave incidente a Torrione alto: ragazza investita da moto Feriti anche i due giovani che erano sul mezzo a due ruote

Una ragazza trentenne è stata investita in serata da una moto in via Grifone, a Salerno. L’incidente si è verificato intorno alle 20, a Torrione alto. La giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta dal mezzo a due ruote, in sella al quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazza. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata d’urgenza al Ruggi dove, vista la complessità del caso, è stata presa subito in carico dai medici. All’ospedale di Salerno è finito anche il giovane che era alla guida della moto mentre la passeggera è stata trasportata all’ospedale di Cava. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora una volta, purtroppo, le strade della città d Salerno diventano teatri di gravi incidenti.