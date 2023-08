Lotta all'ombrellone "selvaggio": 7000 mq di arenile liberato a Pisciotta Sequestrate oltre 150 attrezzature: il blitz della guardia costiera

Litorali della provincia di Salerno al setaccio. In azione la cuardia costiera di Palinuro, in campo per "l'operazione San Lorenzo".

E' ancora lotta all'ombrellone selvaggio: alle prime luci di questa mattina, i militari hanno restituito alla pubblica fruizione oltre 7 mila metri quadrati di arenile nel comune di Pisciotta occupato da oltre 150 tra lettini e ombrelloni, coadiuvati dalla Protezione Civile Menaica e dalla Protezione Civile Pisciotta Area Cilento.

Una prassi molto diffusa quella di lasciare attrezzatura balneare in spiaggia libera per garantirsi il posto nei giorni più affollati del mese di agosto.

"Un comportamento - sottolinea la Guardia Costiera . che oltre ad essere scorretto, va a discapito della naturale vocazione pubblica del demanio marittimo e che configura una violazione della normativa vigente. I trasgressori rischiano, infatti, una sanzione amministrativa che va da 100 a 1000 euro".

Tutto il materiale è stato sequestrato.