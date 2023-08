Salerno, rapinatore armato di coltello porta via 200 euro da un bar Dopo aver minacciato il dipendente si è dato alla fuga con i soldi che erano in cassa

Armato di coltello ha fatto irruzione nel bar Night and Day di Mercatello, a Salerno, portando via un bottino di circa 200 euro. È accaduto questa mattina nella zona orientale della città. L'azione del rapinatore è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e, adesso, è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato. Il malvivente, armato di coltello ed incappucciato, ha fatto irruzione nel locale, scagliandosi contro un dipendente. Il ragazzo si è dato alla fuga ma è stato rincorso dal rapinatore che, pochi istanti dopo, è rientrato nel locale ed è riuscito ad aprire la cassa, nella quale vi erano circa 200 euro. Dopo aver messo i soldi in una busta di plastica, il malvivente si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia della Questura di Salerno.