Paura ad Albanella: 13enne travolta da un’auto mentre attraversa la strada L'incidente nella serata di ieri. L'adolescente è stata trasportata in ospedale

Paura ieri sera ad Albanella dove una 13enne è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. E' successo intorno alle 22 in via Giovanni XXIII. Un impatto violento: alla guida dell'auto vi era un uomo di Mercato San Severino che si è subito fermato per soccorrere la giovane, allertando i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza.

L'adolescente ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. E' ricoverata ora al Ruggi. Sul posto le forze dell'ordine per i riliervi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.