Rapina bar a Salerno: arrestato un uomo, aveva tentato anche un altro colpo Il malvivente è stato ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Armato di coltello ha fatto irruzione nel bar Night and Day di Mercatello, portando via un bottino di circa 200 euro. Ma prima del colpo sul cavalcavia aveva tentato di rapinare un negozio che vende Kebab sul Lungomare.

Sono scattate le manette per C.A., arrestato dalla polizia di stato poichè ritenuto l'autore delle due rapine avvenute a Salerno negli ultimi giorni. L'accusa è di rapina aggravata dall'uso di armi.

Le immagini della videosorveglianza

In entrambi gli episodi l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dei locali.

Nel corso del primo colpo si vede un uomo, incappucciato e armato, saltare al di sopra del bancone e minacciare un dipendente del locale, fino a rincorrerlo mentre scappa via. L'uomo è poi tornato indietro per avventarsi sulla cassa del bar, portando via tra i 150 e 200 euro prima di far perdere le sue tracce.

Nel secondo caso, sempre un uomo incappucciato si è introdotto all'interno del locale armato di coltello nel tentativo di farsi consegnare il denaro presente in cassa. I due titolari hanno però reagito, facendo fuggire l'uomo che, prima di scappare, ha danneggiato numerosi elementi d'arredo del locale.