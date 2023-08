Recuperata sana e salva la speleologa intrappolata nella grotta Bloccata ad oltre cento metri di profondità negli Alburni: è stata portata in superficie

E’ stata recuperata sana e salva la speleologa rimasta intrappolata ieri nella grotta del Falco, tra i monti degli Alburni in provincia di Salerno. Al lavoro, ininterrottamente, squadre del Soccorso alpino e gli specialisti dei Vigili del fuoco, che non senza difficoltà sono riusciti a riportare in superficie la donna, rimasta bloccata ad una profondità di 130 metri.

In escursione insieme ad un gruppo di amici, è scivolata riportando delle ferite. Dopo il recupero, è stata trasferita in ospedale.