Incidente in scooter a Fratte: Margherita muore a 24 anni in ospedale Lo schianto la mattina di Ferragosto, la giovane è deceduta all'alba di ieri. Ferito un 29enne

L'ennesima vittima della strada si chiama Margherita Cannarile. Una giovane di 24 anni, originaria della Puglia e residente a Roma, coinvolta in un tragico incidente stradale avvenuto il 15 agosto sul raccordo autostradale Salerno Avellino, a pochi metri dallo svincolo di Fratte.

L'incidente

Ancora tutta da ricostruire la dinamica del sinistro: la giovane era a bordo dello scooter guidato da un 29enne di Salerno. All’improvviso, il mezzo è finito contro un muro di contenimento, a pochi passi dalla discesa che conduce al bivio per la tangenziale.

L'impatto è stato violento. Il giovane conducente dello scooter è finito insieme al mezzo a due ruote nel canale di scolo dell’acqua piovana. La situazione di Margherita è apparsa, sin da subito, gravissima.

La giovane, trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è deceduta all'alba di ieri, dopo aver riportato un forte trauma cranico ed essere rimasta in coma cerebrale per l'intera notte. Il ragazzo alla guida dello scooter non è, invece, in pericolo di vita, nonostante le numerose ferite riportate su tutto il corpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Salerno per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore, anche via social, per l'ennesima giovane vita spezzata.