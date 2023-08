Lotta alla droga: segnalate 6 persone in possesso di marijuana e hashish I controlli dei carabinieri a Pollica, alla località marina di Acciaroli

Lotta alla droga in provincia di Salerno. Diversi i controlli messi in campo dai carabinieri, soprattutto nelle località maggiormente affollate da turisti e non.

A Pollica, alla località marina di Acciaroli, durante i controlli dei militari sono state segnalate alla Prefettura di Salerno 6 persone, tutte in villeggiatura nella nota località turistica e provenienti dalla provincia di Napoli, quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di marijuana e hashish per uso personale, per oltre dieci grammi complessivi.

La droga è stata sequestrata e per i sei è scattata di conseguenza la segnalazione amministrativa prefettizia.