Estate sicura a Salerno, nuovi controlli: 31 sanzioni, sequestri e una denuncia Segnalati quattro ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti: il report delle verifiche

Nel corso della settimana di ferragosto sono stati diversi i controlli messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Salerno. Attenzione particolare alla guida di veicoli in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Continuano le verifiche dei militari al fine di garantine un'estate sicura. Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, i luoghi a maggiore afflusso turistico.

Istituiti numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle Stazioni Carabinieri di Salerno e Vietri sul Mare con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Verifiche che hanno visto l’impiego di 69 pattuglie e 138 militari in attività tra il capoluogo cittadino e la fascia costiera tra Vietri e Cetara.

Il report dei controlli

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 174 veicoli, identificate 321 persone, elevate 31 sanzioni per violazioni al Codice della Strada anche per guida di motocicli senza casco, sequestrati 8 veicoli.

Un turista è stato deferito per guida in stato di ebrezza, mentre 4 ragazzi, trovati in possesso di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Salerno.