Salerno, donna minaccia di uccidere il figlio: bimbo salvato dai carabinieri A lanciare l'allarme è stato il papà, la coppia era in via di separazione

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio questa mattina in via Lucio Petrone, a Salerno dove una mamma ha minacciato di uccidere il figlio di due anni. A richiedere l'intervento dei militari è stato il papà del piccolo che non era in casa e aveva ricevuto un messaggio dalla donna con il quale lo informava dell'intenzione di fare del male al piccolo. Da quanto si apprende la coppia era in via di separazione ma non è chiaro cosa abbia provocato il raptus. I carabinieri, guidati dal comandante Antonio Corvino, hanno tratto in salvo il bambino che è stato affidato ad una struttura protetta. La donna, invece, è stata presa in carico dai sanitari del 118 ed è stata trasportata al “Ruggi” dove è stata presa in carico dai medici. Sgomento in via Petrone per una vicenda che, nonostante il lieto fine, ha tenuto in apprensione il quartiere salernitano.