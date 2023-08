Tragedia nel Salernitano: Stefano muore a 31 anni, Bellizzi sotto choc Il dolore del sindaco Mimmo Volpe: «La nostra comunità è ferita da questa morte improvvisa»

La comunità di Bellizzi è in lutto per la prematura ed improvvisa scomparsa di Stefano Grimaldi. Il giovane, 31 anni, è stato stroncato da un malore improvviso. Il sindaco Mimmo Volpe ha espresso pubblicamente il suo cordoglio, manifestando vicinanza al papà Roberto e alla mamma Anna e a quanti in queste ore piangono il giovane concittadino.

«Non ci posso credere. Una notizia che mi sconvolge e mi lascia attonito e nello stesso tempo arrabbiato», ha scritto sui social il sindaco di Bellizzi. «Il nostro caro amico e concittadino Stefano Grimaldi, di anni 31, ideatore e curatore della rassegna cinema d'autore, inserita nell'Estate Bellizzese ci ha lasciato. Si è spento circa un'ora fa. Non si comprende che cosa ha colpito Stefano all'improvviso per portalo alla morte. I soccorsi immediati dei medici del 118 non sono riusciti a rianimarlo. Non ci sono parole in questo momento che possono confortare i suoi cari. Un forte abbraccio e vicinanza al papà Roberto e alla mamma Anna de Falco e al fratello Luigi. La nostra comunità è ferita da questa improvvisa morte di un giovane brillante e studioso non solo di cinema», il cordoglio espresso dal sindaco Volpe.