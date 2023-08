Paura a Baronissi, donna ferita al passaggio del treno in stazione La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento

Paura nel tardo pomeriggio a Baronissi dove si è verificato un incidente nei pressi della stazione ferroviaria. Ad avere la peggio è stata una donna, lievemente ferita e trasportata in ospedale a Salerno. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: a quanto pare la donna, che era in compagnia del suo cane, sarebbe stata urtata da un treno in transito. Il fatto è avvenuto a circa 300 metri dalla stazione di Baronissi, in direzione Fisciano. Da capire se la donna stesse provando ad attraversare o se sia stata colpita nel tentativo di recuperare l'amico a quattro zampe. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche un possibile tentato suicidio. Fortunatamente la donna non ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata al "Ruggi" dai sanitari della Croce Bianca. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, gli agenti della polizia locale ed il personale della protezione civile dell'associazione "Il Punto".