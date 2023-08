Sbarco migranti a Salerno, fermati dalla polizia due presunti scafisti Indagati un palestinese e un egiziano, che si trovavano sulla "Sea Eye" arrivata ieri

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, lo aveva ribadito a chiare lettere mentre le operazioni di sbarco e accoglienza dei migranti arrivati ieri al molo Manfredi erano ancora in corso. "Siamo al lavoro per individuare l'eventuale presenza degli scafisti che hanno condotto i migranti sulla navi in vetroresina, recuperate poi dalla ong nel mar Mediterraneo".

In queste ore la Polizia ha provveduto al fermo di due persone, presenti ieri a bordo: si tratta di un cittadino palestinese e di un egiziano.

Sono accusati di aver oprganizzato e gestito l'ingresso illegale sul territorio italiano di 38 stranieri, per lo più provenienti dal Bangladesh. I migranti, insieme ad altri 76 migranti, sono stati recuperati da un'imbarcazione di fortuna e tratti in salvo tra il 17 e il 19 agosto dalla "Sea Eye 4".

Si tratta della motonave battenta bandiera tedesca che proprio in queste ore è stata sottoposta a fermo amministrativo e multata per aver violato le leggi del Governo in materia di soccorsi in mare.