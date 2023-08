Carcere, Fuorni è una polveriera: incendiata la sala giudici e avvocati La denuncia del Sappe: due detenuti hanno dato alle fiamme i locali, serve tolleranza zero

"Nella serata di ieri, due detenuti di origine napoletana, appartenenti al circuito media sicurezza, hanno incendiato la sala giudici e avvocati al carcere di Salerno". Lo fa sapere Tiziana Guacci, segretario regionale della Campania del Sappe.

"I due detenuti da giorni erano a zonzo presso la rotonda ingresso e solo di sera venivano chiusi nel corridoio della sala giudici/avvocati, perché si rifiutavano di farsi allocare nelle camere detentive pretendendo il trasferimento presso altri istituti - spiega -. Da tempo, il Sappe denuncia il clima di indulgenza e tolleranza che viene adottato nei confronti dell'utenza; una gestione da parte del responsabile della sicurezza, "troppo morbida e permissiva", facendo permanere addirittura per molte ore i detenuti presso la rotonda ingresso, come accaduto nei confronti dei due detenuti che ieri si sono resi responsabili di gravi episodi turbativi dell'ordine e della sicurezza".

Guacci ricorda che "più volte il Sappe ha denunciato, da ultimo lo scorso 24 luglio, il grave sovraffollamento in cui versa il carcere di Fuorni che comporta l'assegnazione dei detenuti presso le celle destinate all'isolamento disciplinare e sezione ex art. 32, rendendo impossibile attuare tale regime. Ma alle nostre segnalazioni, il provveditore della Campania non ha mai dato seguito se non riferendo, con nota del 27 luglio, che si sarebbe recata in visita presso l'istituto salernitano dell'ordine e della sicurezza".

A seguito dell’incendio di ieri, tre poliziotti intossicati dal fumo sono andati all'ospedale e altri sono stati curati dall'infermeria interna. Sono intervenuti il direttore, il comandante e personale di Polizia chiamato fuori servizio per ristabilire l'ordine.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime ai poliziotti feriti a Salerno "la solidarietà e la vicinanza del Sappe ed evidenzia come le intolleranze dei detenuti e l’incendio da loro provocato nel carcere è sintomatico del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena in Italia sono costanti. E la situazione è diventata allarmante per la Polizia Penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici. Servono risposte ferme da parte del DAP, che assistente silente ed indifferenze a queste continue violenze. Bene l’ipotesi di configurare come aggravante l’aver posto in essere atti finalizzati ad alterare l’ordine e la sicurezza durante la carcerazione, come ha annunciato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, ma io credo si debba andare oltre, destinando carceri dismesse come l’Asinara e Pianosa per contenere quei ristretti che si rendono protagonisti di gravi eventi critici durante la detenzione", l'atto d'accusa di Capece.