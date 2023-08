Francesco muore all'ospedale Ruggi D'Aragona a 45 anni: salma sequestrata Si era recato nel nosocomio per un mal di pancia

Era andato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi D'Aragona” di Salerno per quello che sembrava un semplice mal di pancia, in seguito ad una visita era poi stato dimesso. Una volta tornato a casa le condizioni del 45enne Francesco Giordano sono però precipitate, tanto da portarlo a tornare in ospedale, da qui il ricovero e poi il decesso.

La denuncia

Ora vgliono vederci chiaro i familiari del 45enne morto nel reparto di Rianimazione. Hanno così sporto denuncia ai carabinieri. E' partita un'inchiesta, i militari stanno acquisendo la documentazione del 45enne. Francesco Giordano era un commerciante del centro storico di Salerno e gestiva con la famiglia un chiosco di souvenir in via dei Mercanti.