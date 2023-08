Salerno, spari nella notte: 17enne ferito al petto Il giovane è arrivato direttamente in ospedale a Salerno, indaga la Polizia

Spari nella notte a Salerno dove un 17enne è arrivato in ospedale con una ferita al petto provocata da un colpo d'arma da fuoco. Le sue condizioni non sono gravi. Il giovane ha raccontato di aver avuto un litigio nel centro storico, in zona Duomo, dove sarebbe stato ferito. Ma gli agenti della Squadra Mobile avrebbero riscontato alcune incongruenze su cui vogliono vederci chiaro. Al vaglio anche dinamica e movente del ferimento.