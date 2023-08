Scoperto a spacciare cocaina: arrestato un uomo a Salerno In azione i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno

Beccato a spacciare cocaina: arrestato un uomo a Salerno. Sono scattate le manette per P.S. arrestato, la sera del 25 agosto, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato scoperto mentre cedeva delle dosi di "cocaina" ad un acquirente.