Nascondeva droga in casa: arrestato 24enne a Baronissi Scoperto con quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina

Quasi mezzo chilo di droga scoperta a casa: sono scattate le manette per un 24enne di Baronissi arrestato, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a casa del giovane, hanno scoperto 474 grammi di droga, suddivisa in 134 grammi di hashish, 336 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, nonché tre bilancini di precisione e 790 euro in contanti.