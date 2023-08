Salerno, spari a 17enne: possibile svolta nelle indagini Due posizioni al vaglio degli agenti della Squadra Mobile

Potrebbero essere arrivate già ad una svolta le indagini sul ferimento del 17enne che sabato notte è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto nel centro storico di Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal vice questore Gianni Di Palma, hanno individuato alcune posizioni che in queste ore sono al vaglio di polizia e Procura. Gli elementi investigativi raccolti nelle ore successive al ferimento sarebbero stati rafforzati anche dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. In via dei Canali, infatti, sono presenti diverse telecamere che avrebbero fornito elementi utili alle indagini. Il colpo di pistola diretto al 17enne sarebbe partito da uno scooter in sella al quale viaggiavano due persone. Da capire, però, quale sia stato il movente che, tuttavia, non sarebbe collegato alla parentela del giovane con un esponente di spicco della criminalità organizzata salernitana. In mattinata, intanto, il sindaco Enzo Napoli ha sentito il questore Giancarlo Conticchio per valutare la possibilità di realizzare un controllo differente tra le strade della movida.