Furti a ripetizione in casa e nei negozi, scacco alla banda di georgiani Nel mirino della polizia gli stranieri che in 8 mesi hanno rubato oggetti per 100mila euro

Erano diventati un incubo per il territorio di Salerno: nelle loro razzie non avevano risparmiato niente e nessuno, dalle abitazioni private ai negozi. E, come se non bastasse, avevano "arricchito" il proprio curriculum criminale anche con reati contro il patrimonio.

La Polizia di Salerno ha eseguito il fermo di diverse persone di nazionalità georgiana, per la maggior parte irregolari sul territorio italiano. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, furti in abitazione e negli esercizi commerciali, oltre alla ricettazione.

Secondo la ricostruzione della Procura di Salerno - che ha coordinato le indagini - nell'arco di 8 mesi il sodalizio criminale ha sottratto preziosi, orologi di pregio e prodotti di elettronica di alta gamma per un importo di circa 100mila euro.

Parte della refurtiva è stata recuperata, nel corso dell'operazione, da parte degli agenti della Squadra mobile.