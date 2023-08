Sgominata banda di ladri a Salerno, Questore: Segnalare sempre persone sospette L'appello del questore Conticchio: "Attenzione a quello che pubblicate sui social"

“Attenzione a quello che pubblicate sui social perché state dando indicazioni sulla vostra assenza dalle abitazioni“. E' l'appello lanciato dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio, questa mattina, a seguito dell'operazione che ha portato la Polizia di Stato a notificare cinque provvedimenti di fermo ad altrettanti cittadini georgiani ritenuti componenti di una banda di ladri che ha messo a segno una serie di furti in appartamenti e centri commerciali tra il dicembre 2022 e il luglio 2023.

Il questore ha anche ribadito la necessità di segnalare, sempre, la presenza di persone ed auto sospette, non note che si aggirano presso i condomini. "Basta una semplice telefonata al 112", ha sottolineato.

Sarebbero decine i colpi messi a segno in otto mesi, per un bottino di circa 100mila euro. Un sistema consolidato, nel quale gli uomini della banda si intrufolavano in case e negozi mentre le donne ricettavano la refurtiva nei "compro oro".