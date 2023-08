Giffoni Valle Piana: incidente con lo scooter, grave una 17enne Alla guida il fidanzato, la giovane è ricoverata al Ruggi di Salerno

Ore di apprensione a Giffoni Valle Piana per le condizioni di una ragazza coinvolta in un incidente stradale. La 17enne stava tornando a casa, nella tarda serata di ieri, a bordo di uno scooter guidato dal fidanzato, si trovavano in località Vassi. Il mezzo, per cause ancora non chiare, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha sbandando finendo fuori strada. La ragazza ha battuto prima la testa contro un segnale stradale poi contro un muro.

Soccorsa dai saitari del 118 è stata trasportata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, è ricoverata in gravi condizioni.