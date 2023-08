Scippa una catenina d'oro in centro a Salerno: arrestato Il raid a Piazza della Concordia. L'intervento degli agenti della Sezione Volanti

E' stato arrestato, in flagranza di reato, per rapina, un cittadino straniero a Salerno, L.F. le sue iniziali. In azione gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato. Le manette sono scattate nella giornata di ieri.

L'uomo, secondo quanto riportato, a seguito di una breve colluttazione, ha strappato una catenina d'oro portata al collo dalla vittima. L'episodio è avvenuto nella centralissima Piazza della Concordia.